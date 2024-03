VILJANDI OTSIB MEERI ⟩ Äraütlemised, kõhklused, nõustumised. Reformierakond koguneb teisipäeval linnale uut pead valima

Madis Timpson asub justiitsministrina tööle nädala pärast 1. aprillil, seni töötab ta linnapeana edasi. Reformierakonna abilinnapea Kalvi Märtin on linnapeaks pürgimise küsimuses seni olnud kahtleval seisukohal, esmaspäeval aga kinnitas, et on asjad läbi mõelnud ning valmis linnapeaks kandideerima.

Reformierakond on mitu valimistsüklit talitanud nii, et ametikohad jagatakse häälte arvu alusel: kes kogub kõige rohkem hääli, see saab kõrgema ametikoha. Selle loogika kohaselt kuulukski linnapeakoht Kalvi Märtinile. Abilinnapea aga märkis, et see vajab siiski erakonnakaaslaste ja volikogu heakskiitu. "Kui omavahelised kokkulepped kehtivad, siis niipidi vaadates võiksin mina selle koha saada, aga eks see selgu teisipäeval," nentis Märtin.