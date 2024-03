Inimene, kes tuleks looduskaitse alla võtta

Ulvi Rosenberg on üks nendest. Tema on Eesti Televisiooni «Eesti lugude» sarja värske dokumentaalfilmi «Vete piiril» peategelane, kes on peaaegu kogu elu elanud Soomaa rahvuspargis keset ürgset loodust. Lahkuda ta sealt ei kavatse. Mis siis, et Halliste jõgi on iga aastaga majale järjest lähemale tulnud ja olme sestap järjest keerulisemaks läinud. Ulvit hoiavad kinni Tori hobused, keda ta aastakümneid on kasvatanud, ja eluviis, mis vähemasti talle näib ainuvõimalik. Kõrvalt vaadates võib muidugi tunduda, et see pole mitte niivõrd mugavus-, kuivõrd ebamugavustsoon.