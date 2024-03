GALERII ⟩ Pärimusmuusika ait ja teabekogu pidasid sünnipäevapidu

"Nii nagu sada aastat tagasi, nii huvitab meid ka praegu, kes on tänapäeval need kogukonnamuusikud, külamuusikud, kellest me ei tea, aga tahaks teada, et saaks lükata nad veel rohkem lendu ja anda noortele eeskuju," kõneles stipendiumi kätteandmisel pärimusmuusika keskuse juhataja Tarmo Noormaa.