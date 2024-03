Madis Timpsoni lahkumine Toompeale võib sealt tuua uue linnapea

Helmen Kütt rääkis, et ühest küljest on tal väga kahju, et Madis Timpson linnapea kohalt lahkub ning teada sai ta sellest reede hommikul. "Kõigepealt ma tänan praegust linnapead selle eest, et ta koalitsioonipartnerit sellest eelnevalt teavitas," ütles Helmen Kütt. "Ja rõhutan, et selliseid pakkumisi tehakse ju inimestele tõesti ainult üks kord elus, mõnele supertalendile ehk ka kaks. Minul isiklikult on aga kahju, et Madis linnapea ametikohalt lahkub, sest meil on tõesti olnud suurepärane koostöö. Oleme saanud kõigest rääkida ning kuigi kõikidest asjadest ei ole alati ühine arusaam, siis oleme iga kord jõudnud ühistele kokkulepetele."