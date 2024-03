Viljandi abilinnapea võimalikust ametikõrgendusest vaimustuses pole: olen kogu aeg öelnud, et mina linnapeaks saada ei taha

Kalvi Märtin rääkis Reformierakonna juhatuse laupäevasel koosolekul otsustatu kohta, et tema sai nendest plaanidest teada reedel, kui linnas peeti ametijuhtide koosolekut. Laupäevased uudised talle seega üllatusena ei tulnud, edasised plaanid on aga praegu kõik lahtised ning Märtin ei osanud laupäeval veel öelda, et kas ta üldse sooviks Madis Timpsonilt ohjad üle võtta. "Ma olen seda küsimust siin sõprade ja tuttavatega juba arutanud, aga ei ole langetanud otsust ei üht- ega teistpidi," rääkis Märtin.

Praegune nõndanimetatud kõva poole abilinnapea meenutas, et kohalikel valimistel kandideerides on olnud erakonnakaaslase ja ka praeguse linnapeaga kokkulepe, et linnapea- ja abilinnapeakoht jagatakse saadud häälte alusel – kes rohkem saab, see saab linnapeaks. Nii et selle kokkuleppe ja häälte arvu alusel olekski Märtin justkui järgmine Reformierakonna linnapea.