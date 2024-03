Ahi, mis ei jahtu. Raua tänava loomehoovikus peidab end haruldane ettevõtmine

Möödunud suvel avas Raua tänava loomehoovikus uksed klaasistuudio, kus tegeldakse peamiselt klaasipuhumisega. Tuntud klaasikunstnik Eili Soon rääkis, et tegemist on unikaalse ettevõtmisega, sest seesuguseid on Eestis väga vähe ja nii mõneski riigis on klaasipuhumine võetud Unesco pärandtehnoloogia nimistusse.