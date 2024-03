KADRI PAAS ⟩ Räägime «vabastajatega» neile arusaadavas keeles

Vaata, kust otsast tahad, aga aru ei saa. Eesti riik ei toimi vaakumis, me ei ole kuidagi muust maailmast eraldatud. Eesti piirid on avatud isegi neile, keda siia väga ei sooviks. Et meie koduriigis elab umbes sama palju inimesi kui väikest sorti Euroopa linnas, siis peaks valitsus meie riiklike huvide eest seisma igakülgselt, meelekindlalt ja järjepidevalt. Tingimusteta. Ainult et mida pole, on Eesti huvide reljeefne kaitsmine keset Euroopas möllavat sõda.