Viljandi Tulevik jäi tabeli liidrile napilt alla

Tuleviku peatreeneri Indrek Ilvese sõnul on sellest kohtumisest kaasa võtta siiski vaid head emotsioonid, sest meeskond püsis mängus hästi sees ning suutis pinget hoida lõpuminutiteni. "Paraku jäi natuke puudu," nentis ta. "Aga olenemata lõppseisust, oli selgelt näha, et mängijad täitsid väljakul neid eesärke, millega kollektiivselt on trennis tegelenud."