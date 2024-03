Juhtkiri ⟩ Kesklinnas peab saama äri ajada

Kullerite murele on see ehk leevendus, aga lõplik lahendus ilmselt mitte. Tartu tänaval on kõnniteel parkimine keelatud ning on mõistetav, miks see nii on: muidu nihkuks autod üha enam kõnniteele. See pole ilus ning näeme juba praegugi, et alles hiljuti paigaldatud tänavakivid on siit-sealt kulunud ja katki. See tähendab aga, et ka kullerid ja kaubavedajad seisavad silmitsi olukorraga, kus trahv on kiire tulema.