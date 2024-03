Vabariiklik orkestrijuhtide puhkpilliorkester, dirigendid Bert Langeler, Karl Abro ja Harry Illak ning meeskoor Sakala koos dirigent Liisi Toomsaluga tervitavad alanud kevadet kontserdiga "Kõrge taeva all".

11 aastat Viljandi muusikakooliga seotud olnud dirigent Harry Illak on pärast enam kui kümmet aastat taas Viljandis, et juhatada Urmas Kõivu uudisteose "Naabrid" esmaettekannet puhkpilliorkestri seades. Teose autorit Urmas Kõivu on samuti kohale oodata. Lisaks esitatakse kontserdil järgmise aasta laulupeoks kirjutatud uudisteoseid esimest korda avalikkuse ees.