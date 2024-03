"Eks ta keeruline ole: ikkagi vahed on nii suured, et seda tunnetust ja kokkumängu on raske saada. Arvata võis, et selline rabe see mäng tuleb. Kõik hakkab nagu otsast peale," rääkis Koks ning lisas: "Kristo (Kristo Voika – toimetus) ütles hästi enne mängu, et kogu aeg on selline hooaja esimese mängu tunne."