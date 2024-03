Kullerid on hädas linna parkimiskontrolöriga

«Kui tellija juures on parkimiskoht hõivatud, peatan kaubiku osaliselt kõnni- ja sõiduteel ning lülitan sisse ohutuled. Veendun, et autod ja jalakäijad pääsevad mööda,» rääkis ta. «Esiklaasi all on teade kauba laadimisest, üleandmiseks kulub üks-kaks minutit, aga juba on kontrolör kohal. Olen saanud mitu hoiatust ja ühe trahvi.»