Tegijatel on varuks mõndagi üllatavat, näiteks võib tuua kraanivee muutmise mulliveeks ja uudse elamuse pakkujana veinijaoturi. Kui ööklubi aegadel olid need ruumid mustades toonides ja hämarad, siis veiniresto loojad on neisse lasknud palju valgust. Tumeda rokokoostiilis mustriga tapeedi alt tulid välja punastest telliskividest seinad. Maja tänavapoolse külje avarate akende rida on saanud ühe võrra täiendust.