KONKURSS ⟩ Pöögid tegid Viiralti tammele pika puuga ära

"Puudele antud häälte jagunemine näitab, et tugevam rebimine käis esiviisikus, see-eest kohad 6.–16. jagunesid oluliselt võrdsema häältesaagiga," rääkis Loodushoiu Fondi loodushoiu teemajuht Ain Näkk. "Võistluslik moment on küll tore, aga kogu konkursi eesmärk on siiski esile tõsta kõiki erilisi puid ning julgustada inimesi Euroopas reisides harrastama ka puuturismi: vaatama oma silmaga üle kõiki neid põnevaid puid, mida europuu võistlus aasta-aastalt esile toob."