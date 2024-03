See on juba mitmes õlirestus maakonnas üsna lühikese aja jooksul. Vähem kui nädala eest avastas Sürgavere rahvas, et kuivati taha tiiki oli kellegi pahatahtlikkuse tulemusena sattunud mitukümmend liitrit vana masinaõli. Esialgse info kohaselt olid poisikesed leidnud õliga täidetud kanistrid ja need nalja pärast maha valanud.