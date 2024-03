Liikuma Kutsuva Kooli eestvedaja Merike Kull ütles, et kuigi liikumise teemale on osaks saanud suur tähelepanu, ei ole Eestis regulaarselt piisavalt liikuvate noorte osakaal viimase kümne aasta jooksul eriti kasvanud. "Kahjuks kinnitavad tervise arengu instituudi andmed hoopis ülekaaluliste noorte arvu kasvu. Seega on lahendused, mis toetavad noorte liikumisrõõmu uuel ja värskendaval moel, igati teretulnud," lausus ta.