Iga nädal 750 kilomeetrit Viljandist Tartusse trenni sõitmist tõi tasuks tähtsa medali

Esimene etapp peeti eelmisel nädalavahetusel Soomes Espoos ja kolmanda koha pälvis Rütmika võistkond Rebasesabad. Kui arvestada, et maailmakarikavõistlustel on konkurents tihe ja see võistkond on rühmvõimlemisega tegelnud vaid üheksa kuud, on nii kõrge koht suur saavutus. Laara Jakovlevi puhul tuleb arvesse võtta ka tihedat Tartu vahet sõitmist.