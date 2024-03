CV-le hääbumist kuulutavale ühismeediumile on kolinud tuhandeid tööpakkumisi

Kui varem võis tõesti öelda, et LinkedIn on hea koht ärikontaktide loomiseks, siis aastatega on asjaolud muutunud. «See on ärikontaktide loomise ja tööotsimise kõige võimsam platvorm maailmas,» lausus BrandX Acceleratori asutaja, mentor ja LinkedIni strateeg Taavi Lindmaa, kes on iga kuu peaasjalikult veebis teinud 20–30 inimesele Linked­Ini-teemalise koolituse. Täna on aga koolitus kavas Viljandimaa arenduskeskuses kohapeal ning muu hulgas on seal luubi all personaal­brändi loomine, samuti Linked­Ini keskkonnas kontaktide loomine ja dialoogi alustamine.