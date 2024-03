Repliik ⟩ Hea nimi puudritoosi vastu

See kirjandusest laenatud, kuid samas eluline ja psühholoogiliselt veenev seik meenub ikka, kui jääb silma järjekordne vahejuhtum inimesega, kelle kuupalk koos igati seadusliku lisasissetulekuga moodustab paljude aastasissetuleku. Nad on need, kes oma seisuses ja seisundis võiksid elada igati seaduskuulekat elu. Aga ei õnnestu see kuidagi.