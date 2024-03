Paistu Maarja kirikut on aastakümneid teeninud suur kell, mis oli enne selle hävimist teises maailmasõjas Tartu Maarja kiriku tornis. Peagi antakse see Tartu taastatavale kirikule tagasi, asemele saadi kolm pronkskella, mis on valatud 1976. aastal nüüdseks pühakoja staatusest taandunud Hannoveri kirikule.