Inger Klesmenti mängulisi lahendusi vajavad kogu Euroopa lapsed

Klesment asus 2022. aasta sügisel Eestis seda tühimikku täitma ning mõtles laste digiturvalisuse parandamiseks välja lõbusaid liikumis- ja rollimänge, mida saab kasutada nii lasteaias kui esimeses kooliastmes. Nagu ta ütles, käis ta Firenzes Euroopa ajakirjanduse ja meediapädevuse festivalil Voices, millel osalemise kutsed olid saadetud ülikoolidele ning kus ta oli otsustanud kandideerida, sest teema haakus tema tegevusega. "Ajakirjanikke hinnati seal eraldi arvestuses ning meediapädevusega tegelevad algatused ja projektid said auhinna eraldi kategooriates," rääkis ta ning nentis: "Euroopas ei hinnata meediapädevuse projekte just eriti tihti."

Klesmenti selgitust mööda tuli hindamisele pääsemiseks oma projekti kirjeldada ning oluline kriteerium oli, et see oleks kasutatav võimalikult laias ringis. "Et ei oleks nii, et mina siin Eestis teen, aga sina Lätis teha ei saa. See pidi olema ülekantav ja piisavalt hea, et seda saaks ka mujal kasutada."