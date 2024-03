Puiatu rahvas teeb üheskoos kogutava rahaga Jaan Tättele pingi

"Seal ta ütleb, et palju muud mul ei ole, kuid aega mul sinu jaoks on," kostis Puiatu haridusseltsi vedaja ja rahvamaja perenaine Sirje Kannel. See rida oli talle meelde jäänud juba kümme aastat tagasi, kui Puiatust pärit Jaan Tättele sai tema toonaseks 50 aasta juubeliks tehtud kontserdikava. Nüüd laulureast tiivustatult sündis idee rajada 60. sünnipäeva puhul pink ning pakkuda selle tegemiseks muskliproovi Heimtali põhikooli minifirmale Puit ja Sepis. "Jalad on valmis ja noored mehed on koos oma juhendajaga kõvasti vaeva näinud," märkis Kannel.