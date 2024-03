MARKO SUURMÄGI ⟩ Sada lubamatut reklaami Viljandis ehk 1990. aastate pikad varjud ja unustamine raekojas

Viljandi avalikus ruumis on sadu reklaame. Sadakond neist on aga sellised, mis on seatud linnamaale, kuid linn ei saa tasu maa kasutamise ega reklaamide esitamise eest ehkki määrused tasu maksmist nõuavad.

Viljandi linnavalitsus teatas eelmise nädala keskel, et linnaametnikud on teinud põhjaliku inventuuri ja avastanud sadakond ilma loata linna maal seisvat reklaamikandjat. Peale selle, et nende eest pole linnale makstud, on segane, kas või kuidas on makstud neil on olnud reklaamide eest.