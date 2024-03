Õiguskantsler andis selged suunised, mida omavalitsused ei kavatse täita

Ülle Madise kirjutas omavalitsustele saadetud kirjas, et vald või linn ei või piirata hoolduskulude katmist nii, et see ei kata inimese hoolduskulusid täielikult. "Inimese kanda on omaosalus, mis katab majutuse ja toitlustuse ning mõned muud kulud, mis on seadusega sätestatud. Seda ulatuses, mis on inimesele jõukohane," kirjutas õiguskantsler.

Foto: Mihkel Maripuu