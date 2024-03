Hõbedased sõled, kuldsed pliinid ja sillerdav hansa ehk Kuidas Viljandimaa setod võinädalat tähistasid

Heli Malõhi eestvedamisel on pühapäeval Saarepeedi rahvamaja saali kogunenud Viljandimaal elavad seto juurtega inimesed ja seto sõbrad, et üheskoos maaselitsa ehk võinädalat tähistada. Võinädal on õigeusu kalendris nädal enne suurt paastu, see tähendab kaheksandal nädalal enne ülestõusmispühi peetav ja nädal aega kestev püha.

Kohal on sadakond inimest – suuri ja väikseid, vanu ja noori. Korraldajate kinnitusel ongi Saarepeedil alati inimesi koos saja ringis. Õhkkond on sõbralik ja vaba, tühjade kätega pole kombeks tulla ja nii on mitu lauda kaetud koduküpsetatud hõrgutistega. Eriti palju on kuldseid, erineva täidisega pliine. Ja mis Seto pidu see oleks, kui rahva seas ei käiks ringi hallipäised härrad, kes kostitavad kõiki hansaga.