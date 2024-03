Korraldaja Veronika Raudsepp Linnupuu sõnul on omaloominguvõistlusel viimasel ajal osalenud tosinkond väga andekat kirjutajat ja see ei tee žürii tööd sugugi lihtsaks. "Eelarvamus, et noorte looming on kantud vaid suurest maailmavalust, ei ole samuti kinnitust leidnud, sest töödest leiab üllatavaid märkamisi, täpseid mõtteid ja ka elutervet huumorit," rääkis ta. "Meie noored on andekad, julged ja terased. Mina olen küll uhke, et Viljandimaal selline suur hulk noori kirjutajaid on ning me saame neid väärikalt tunnustada ja tagasisidega innustada."