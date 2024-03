"Soovime muuta patsiendile abi saamise lihtsamaks," ütles Viljandi haigla naistekliiniku juht Diana Vanaveski. "Enam ei pea mõtlema, millise probleemiga millisest uksest siseneda. Erakorraline abi toimub alati läbi EMO ning see on avatud ööpäev läbi. A-korpuse otsauksest sisenemise miinuseks oli see, et abivajaja pidi helistama uksekella, ootama töötaja tulekut ning samas naistekliiniku personal tegelikult ei teadnud, millises seisus patsient ukse taga on. EMO kaudu sisenedes on ta kohe turvalises haiglakeskkonnas. Muudatus hõlbustab samuti kiirabi tööd ning on planeeritud sellisena ka Tervikumi."