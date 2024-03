Spordikomisjoni esimees keeldus avaldamast, kuidas komisjon püüdis avalikku raha "omadele" jagada

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo lõuna talituse juht Kristjan Tommingas ütles Sakalale, et korruptsioonikuritegude büroo sai vihje, et Mulgi vallavolikogu spordikomisjoni tegevusega ei ole kõik korras. "Mureks oli otsuste läbipaistmatus. Komisjoni hiljutiste protokollidega lähemalt tutvudes selgus, et neis esineb toimingupiirangu rikkumise tunnuseid. Näiteks 5. veebruari protokollist nähtub, et kahe MTÜ-ga otseselt seotud kolm spordikomisjoni liiget osalesid ennast taandamata toetuste jagamise protsessis. See on selge ohumärk, et otsustusprotsessides võib esineda rikkumisi soodustavaid kitsaskohti," sõnas Tommingas.