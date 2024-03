Juhtkiri ⟩ Need väikesed lärmakad naabrid

Üks võimalus on nendega leppida, parkida auto varju alla ning öösiti kõrvatroppidega magada. Ning anda endast parim, et naabreid takistada linde toitmast. Kui kuuldavam osa linnaelanikest püüab varesekolooniaid peletada elumajadest eemale ning linna raha on varasematel aastatel kulutatud, et hoida mingeid piirkondi pesadeta, siis omajagu on ka neid, kes suurtes elurajoonides, mitmekorruseliste majade juures asuvad vareseid toitma ning meelitavad sellega kümneid käratsevaid linde teiste magamistoa akna alla. Ei ole aga võimalik korraga peletada ja meelitada. Üks tegevus muutub mõttetuks.