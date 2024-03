Mul õnnestus äsja viibida puhkusereisil Tai kuningriigis. Sealne kuumus ja lakkamatu päikesepaiste olid muljet avaldavad ning merevesi kohati liigagi soe. Kõige rohkem meeldis siiski see, et sealsed inimesed naeratavad palju ning on siiralt sõbralikud.