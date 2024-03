Eesti käsipallikoondis võttis kolmeväravalise võidu Ukraina üle

"Tunne on ikka hea! Oleks võinud muidugi suuremalt võita," lausus Viljandi HC käsipalliklubi mängumees ja seekord koondises mängujuhi positsioonil olnud Aleksander Pertelson spordimehelikult. "Aga kokkuvõttes see kolm punkti edumaad võiks sobida," lisas ta heatujuliselt.

Et muidu koondises mängujuhi positsioonil olev Mihkel Lõpp on jalavigastusega tsüklist väljas, täitis seda rolli Pertelson. "Ma arvan, et võin oma esitusega rahule jääda. Arvestades, et mängujuhi rollis ei ole väga mänginud," rääkis ta. Seejuures sai Pertelson väravaga käe valgeks.