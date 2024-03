Viljandi õhu kvaliteeti pole viis aastat mõõdetud

Eesti keskkonnauuringute keskuse õhukvaliteedi- ja kliimaosakonna juhataja Erik Teinemaa tõdes, et viimati mõõdeti Viljandi õhu kvaliteeti 2017. ja 2018. aastal, mil mõõtebuss seisis aadressil Jakobsoni tänav 43. Toonased mõõtmised näitasid ahiküttest põhjustatud saastetaset. Näiteks kantserogeense benso(a)püreeni tase oli sama, kui mõõdeti Tartus Karlova seirejaamas.

Teinemaa nentis, et benso(a)püreeni ehk bensopüreeni leidub kivisöe, põlevkivi ja teiste ainete tõrvas ning suitsus, samuti tubakasuitsus ja suitsutatud toiduainetes. Ta märkis, et mida tumedam suits korstnast tõuseb, seda suurem on selles tahmaosakeste, ka kõnealuse aine ning muude ohtlike ainete sisaldus.