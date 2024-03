MAARJA MÖLDRE ⟩ Iga päevaga rikkamaks

Soovitus lugeda raamatuid, et oma keeles jalgealune kindlaks ja sõnavara rikkalikuks saada, on vana ja hea ning sellest paremat pole. Aga kui pole aega ega viitsimist? Nagu ühes vanas raamatus öeldakse: kui tervet rehkendust ei jaksa, tee pool. Kui raamatut lugeda ei kärsi, leia üks sõna, mida enne ei teadnud, ning uuri, mida see tähendab ja kuidas seda käänata või pöörata.