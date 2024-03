"See aasta jääb tõesti vahele," kinnitas linnapea Madis Timpson ning tõdes, et selle taga on mitu põhjust, kuid põhiline on siiski finantsiline. Näiteks möödunud suve hakul tuli kasvatajalt renditavate lammaste Ranna puiestee ääres pidamiseks linnaeelarvesse arvestada 4000 eurot ning et oli põuane suvi ja vaja oli loomade lisajootmist ja muudki, läks esialgsele summale juurde veel reservfondi raha.