Kui Lõuna-Eesti esimestest kulupõlengutest tulid teated nädala hakul, siis Viljandimaal said päästjad kevadekuulutajat oodata kolmapäeva hommikuni. Päästjate tööpäev näitas aga, et kulupõlengute hooaeg on Eestis järsku hoo sisse saanud.