ALAR KARU ⟩ Leie tulevik on oluline

Lootsime, et Leie koolihoone uus omanik pigem soosib seda, et vallavalitsus seal lasteaia ja raamatukogu tarvis ruume rendib. Paraku läks nii, et uus omanik soovis kiiremas korras kogu hoonet oma valdusesse, et alustada seal kapitaalseid remonditöid hooldekodu rajamiseks. See aga, et Leie koolihoone üldse investeerija leidis, on minu meelest väga oluline ja Leie kandile tähtis arenguetapp.