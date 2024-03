Kogudus lubab traktorivarga tabajale 1000 eurot

Paar ööd tagasi varastati Pilistvere pastoraadi juurest kogudusele kuuluv väiketraktor, mis on seal hooldustööde juures väga vajalik. Kahju suurus on 8000 euro ringis ning kui peaks õnnestuma vihjete abil traktor leida, on kogudus nõus vaeva­tasuks välja andma 1000 eurot. Masina eripära on kasvuhooneplastist ehitatud katus.