Decora uue kaupluse plaanid pole aja jooksul edasi liikunud

Kui ettevõtte omanik Andrus Allik pärast juunikuus Vaksali tänav 17 ja 17a kinnistu soetamist ­uuris, kas veidi rohkem kui kümne meetri kõrguse hoone püstitamiseks on vaja uut detailplaneeringut, sai ta linna planeeringuspetsialistilt Jaak Reinulalt jaatava vastuse. Reinula pakkus aga ettevõttele välja, et asja on mõistlik ajada projekteerimistingimuste menetluse kaudu, sest nii tuleb kehtivat detailplaneeringut vaid veidi ajakohastada ja täpsustada ning seda saab kaalutletult põhjendada kui üldplaneeringuga kooskõlas olevat.