Lugeja küsib. Miks on müügilt kadunud hüdrokortisoonsalv?

Ravimiameti sisse- ja väljaveo järelevalve büroo spetsialist Stella Sulaoja ütles, et müügiloa hoidja on teada andnud selle salvi tarneraskusest eeldatava kestusega käesoleva aasta juunini.

«Müügiloa hoidja otsib võimalusi varasemateks tarneteks, kuid praegu on need veel selgitamisel. Tarneraskus on nii käsimüügi- kui ka retseptiravimina turustataval pakendil,» märkis ta.