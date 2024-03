Turu parklas tehtud muudatus nörritab ettevõtjaid ja tihendab mujal parkimist

Eelmisel nädalal pöördus Viljandi linnavalitsuse poole Leola tänava äärse SuperAlko poe juhataja Anželika Klais. Parkimisega on SuperAlko kinnitusel muret olnud varemgi, kuid pärast turu parklas tehtud muudatust on see SuperAlko parklas, kus tohivad peatuda vaid poe kliendid, võimendunud. "Pargitakse maja ette ja igale nurgale, kus on tasuta, autod jäetakse seisma ka pikemaks ajaks."