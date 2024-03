Õiguskantsler tõi must valgel välja, kuidas osa omavalitsusi sihilikult seadust rikub

Kuigi hooldereformi käigus on ilmnenud, et nii mõnigi inimene on pidanud hakkama oma hooldekodus elava lähedase eest varasemast rohkem maksma, ütleb õiguskantsler Ülle Madise, et vallad ja linnad peavad katma hoolduskulud täielikult ja mingeid vabandusi, et hooldekodukoha eest inimestelt rohkem raha küsida, ei ole.

Foto: Erik Prozes