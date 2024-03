Esimene matk mööda Sakala teed võeti ette 1961. aastal. Mõnel aastal on see ära jäänud ning nii on korraldajad arvamusel, et tänavune matk võib olla järjekorras 59. või 60. Sakala matk on kavas märtsi keskpaigas, et mälestada Carl Robert Jakobsoni, kes suri 1882. aasta 19. märtsil.