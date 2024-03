See lustakas lugu on inglise kirjaniku Jane Austeni ilmakuulsa romaani adaptsioon, milles kõiki tegelasi mängivad viis näitlejannat. Kokku paari­kümnes rollis laulavad, tantsivad ja naudivad täiel rinnal kogu protsessi Adeele Jaago, Jaana Kena, Klaudia Tiitsmaa, Margaret Sarv ja Lauren Grinberg (EMTA lavakunstikool). Kui arvestada, et tegevus toimub viies erinevas asukohas, võib oodata eriti hoogsat karusselli ja pettuma ei pea.