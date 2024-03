Keskkonnaagentuuri ilmaprognooside osakonna sünoptik Helve Meitern ütles, et viimastel aastakümnetel on lumikate sulanud järjest varem ja kevad on talve arvelt pikenenud. Käesoleval märtsikuul on tema sõnul ülekaal kõrgrõhkkondade käes ja see tähendab õhutemperatuuri suurt ööpäevast kõikumist. Öösiti valitsevad miinuskraadid ja päeval kerkib õhutemperatuur plusspoolele. Mõnel päeval on jahedam, siis jällegi soojem.