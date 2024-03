Viljandi kuulutas kevade saabunuks ja laskis Bolti tõukerattad tänavatele

Linnapea Madis Timpsoni sõnul on tõukerattad sel aastal kevadekuulutajad: "Tõukerattaga on linnas hea ja mugav liigelda. Ilusate ilmade korral soovitan auto koju jätta ning valida hoopis elektrilise sõiduvahendi," lausus ta ning lisas: "Küll tuleb meeles pidada, et ka kergliikuriga liigeldes tuleb olla tähelepanelik ja arvestada teiste liiklejatega."