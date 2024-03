GALERII ⟩ Hooaja esimene mäng kodupubliku ees lõppes Tulevikule valusa kaotusega

Peatreener Indrek Ilvese sõnutsi valiti pühapäeval teadlikult kaitsev taktika, sest sats pidi väga palju positsioone lappima. "Eesmärk oli võimalikult hästi kaitses mängida ja üleminekutele panustada," selgitas peatreener ja lisas, et kahel vahetusest sekkunud mängumehel oli ette nähtud piiratud mänguaeg. "Lootsime nende vahetustega mängu muuta ja see tegelikult tõigi vajalikud muudatused, mille tulemusena oli kahel korral võimalus värav lüüa. Paraku see ei õnnestunud ja vastane sai teenitult võidu."