"Rahvastikuregistri andmetel on vallas 115 koolikohustuslikus eas last, kes peaksid sellel aastal oma kooliteed alustama," lausus abivallavanem Irma Väre. Mitu neist valda või kuhugi mujale, näiteks Viljandi linna kooli läheb, on veel teadmata. Seda arvestust saab pidama hakata alles pärast 31. maid, mil on kooli astumise avalduste esitamise lõpptähtaeg.