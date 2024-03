Raskete vigastustega varjupaika jõudnud kass vajab raviks annetajate abi

Varjupaik kirjeldab oma sotsiaalmeedia postituses, et Tess on noorepoolne punane kassipoiss, kes oli Viljandis pikaaegne hulkur. Ta oli ammust ajast tuttav ühele eakale naisele, kes talle aeg-ajalt süüa pakkus ja kellega ta hästi läbi sai. Ühel hetkel lõpetas Tess söömise ning muutus õnnetuks ja loiuks. Hoolimata sellest, et Tess on tänavakass, tundis tädike tema pärast suurt muret ja viis ta kliinikusse.