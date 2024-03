Valmar Haava ⟩ Viljandi vald peab hakkama elu korraldama elanike vajadusi ja huve silmas pidades

Naljakas on lugeda abivallavanem Irma Väre vastuseid Leie piirkonna elanikele. Juba see, et ei leita lasteaeda registreeritud lapsi Arno programmist. Lugupeetud abivallavanem, te ei saagi leida, kui keegi ei kontrolli selle programmi toimivust. Minu poole on samuti pöördunud lapsevanemad, kes ütlevad, et laps on juba poolteist aastat järjekorras, aga kedagi isegi ei huvita, et tuleks lasteaiakohta pakkuda.

Ja väide, et lapsi pole ...? Me oleme pidevalt sel teemal vaielnud ja arutanud, et mis on siis see minimaalne laste arv, mille juures peaks hakkama mõnda õppeasutust sulgema või reformima. Siinkohal kerkibki nüüd küsimus, kas Kalmetu lasteaia Uusna õppekohas on ikka piisav arv lapsi, sest seal rühmas on praegu 11 last. Kas on põhjust ka sellele lasteaia õppekohale varsti hingekella lüüa ja hoone hoopiski maha müüa? Nagu näete, ei saagi kedagi enam usaldada ja pidevad muutused võivad lõppeda ääremaa rahvale väga halvasti.