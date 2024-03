GALERII ⟩ Vibulaskmise sisemeistrivõistluste finaalis sihtis võitu üle kolmesaja vibulaskuri

Korraldaja ja vibutreeneri Aune Variku hinnangul tõi laupäev nii magusaid võite kui valusaid kaotusi, aga korralduslikust küljest on kõik väga sujuvalt ja igati meeldivalt läinud. Viilhallist spordihoonesse kolisid vibulaskjad oma võistlustega juba eelmise aasta lõpus ning see on ennast igati õigustanud.